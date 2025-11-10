FUTBOL
El punt d’Osca deixa un pòsit amarg a l’FC Andorra
L’FC Andorra va marxar d’El Alcoraz amb un empat que va acabar tenint gust de derrota i un balanç de tres punts dels darrers 18. Després d’una primera part excelsa i un 0 a 2 incontestable, els tricolors van veure com l’Osca aprofitava la desconnexió per igualar. “Ens n’anem fotuts, havíem fet moltes coses bé per emportar-nos només un punt”, lamentava Merquelanz, satisfet pel seu debut però decebut pel resultat. El tècnic, Ibai Gómez va assumir “tota la responsabilitat”, tot i parlar “d’elements incontrolables que no depenen del joc” i apuntar a un arbitratge desigual. L’entrenador, però, es va mostrar orgullós dels jugadors i del seu esforç: “No els puc retreure res, van donar-ho tot”.
