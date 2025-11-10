Futbol femení
El gol des del mig del camp de Maria Ruzafa
L'ha marcat contra el Kifissia, equip de la primera divisió de Grècia
La jugadora andorrana Maria Ruzafa i internacional amb la selecció, que actualment juga amb el REA, equip de la primera divisió de Grècia, ha meravellat el país hel·lènic amb un gran gol des d'uns quaranta metres, quan ha sorprés la portera del conjunt rival, el Kifissia. Amb aquesta diana, la futbolista certificava la sentència i la victòria del seu equip per 1 gol a 3 a domicili. Amb aquest, ja són 4 gols els que porta la davantera en set partits.