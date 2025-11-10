CURSES DE MUNTANYA
Arnau Soldevila abandona i Sabrina Solana és 19a a Castelló
Arnau Soldevila i Sabrina Solana van competir amb diferent sort a la Marató dels Dements, disputada a Eslida (Castelló), prova final de les Merrell World Series Skyrunning. Soldevila, corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), es va veure obligat a retirar-se al quilòmetre 21,2 a causa de molèsties en un turmell que, tot i intentar completar la cursa, el va obligar a abandonar per evitar una lesió més greu. Per la seva banda, Sabrina Solana va signar una destacada actuació amb la 19a posició femenina i 88a de la general i es va imposar en el seu grup d’edat amb un temps de 6h05’22”, tancant així una gran participació en la cita castellonenca.