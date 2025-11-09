RUGBI
El VPC femení supera l’INEF Lleida a Ordino
El VPC femení va superar amb autoritat l’INEF Lleida per 32 a 17, en un partit disputat a Ordino i molt sòlid des de l’inici, que manté invictes després de tres jornades a la Divisió d’Honor Catalana les noies de Jordi Fidalgo. L’equip tricolor va dominar la melé i va aprofitar les obertures rivals per trencar amb potència la defensa lleidatana. Lea Bonell, Gabriela Anca, Salma Akaou i Noa Díaz van signar els assajos tricolors, mentre que Xènia Torres va sumar punts clau amb dos cops de càstig i tres transformacions. Amb aquest resultat, el femení del VPC, que rebrà la propera jornada el CN Poble Nou, es consolida a la part alta de la classificació i reafirma les opcions en un brillant inici de curs.