FUTBOL
El Pas de la Casa no recorre l’expulsió de la competició
El Pas de la Casa no ha presentat finalment cap recurs al Comitè d’Apel·lació després d’esgotar el termini establert per impugnar la seva expulsió de la Lliga Multisegur Assegurances. El club encampadà, que havia valorat diverses opcions per mantenir-se a la competició, queda així fora de la lliga de manera definitiva i descendit a la Lliga Grup Pirineu. La decisió tanca un capítol marcat per la manca de fitxes i les irregularitats administratives.