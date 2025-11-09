BÀSQUET

Exhibició terapèutica

Un irresistible MoraBanc Andorra esclata i escombra l’Unicaja Màlaga en un partit molt complet i coral

Stan Okoye, el millor jugador del MoraBanc ahir, celebra un triple.Fernando Galindo

Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Ibon Navarro ja ho havia advertit: el MoraBanc Andorra acabaria reaccionant i era només qüestió de temps. El que no podia imaginar l’entrenador de l’Unicaja era que la resposta arribaria de manera tan aclaparadora i immediata. El conjunt tricolor va signar un partit d’autor, ple d’intensitat, convicció i encert, desmuntant un Unicaja gris i desdibuixat, superat per tot arreu. Okoye (17 punts), Pustovyi (16), Evans (12) i fins a tres jugadors amb 11 —McKoy, Kuric i Guerrero— van formar part d’una orquestra sense desafinacions, sincronitzada i precisa, que va fer vibrar un públic que necessitava tornar a creure.

El partit va néixer amb un intercanvi vibrant de cops entre Okoye i Duarte, que van assumir els focus inicials amb vuit i nou punts respectivament en només quatre minuts. L’equip tricolor, amb un ritme alt i encert exterior, va obrir un primer forat (14-10) que ja deixava entreveure un to esperançador. Pustovyi, afilat a la pintura però castigat per dues faltes prematures, va cedir protagonisme a Guerrero, mentre Pons s’afegia al festival des de fora. Amb set triples i una defensa tenaç, el MoraBanc va marxar del primer quart amb un inopinat +15 (29-14), i amb la sensació d’haver trobat, finalment, l’equilibri entre cap i cor. El segon quart va portar la reacció d’Unicaja, que va reduir amb un 2-10 de parcial, però el MoraBanc no va perdre la calma. Va administrar avantatges amb serenor, trobant punts d’Okoye, Evans i McKoy per mantenir-se en comandament i arribar al descans amb un +16 (57-41) tan merescut com il·lusionant. Era el premi a la paciència i al treball, a una versió madura que no havia aparegut en setmanes. A la represa, l’equip de Plaza va sortir disposat a confirmar que res no havia estat un miratge. Evans, amb cinc punts consecutius, va eixamplar el marge (64-46) i va encendre una onada que l’Unicaja, per més voluntat que hi posés, no va saber frenar. El MoraBanc, reivindicatiu, va entrar al territori dels +20 (69-49) i fins i tot es va permetre el luxe d’agradar-se: moviments fluids, confiança en el tir i una comunió total amb el pavelló. Guerrero, Evans i Pustovyi van mantenir la flama encesa (79-56), mentre l’Unicaja s’enfonsava sense capacitat de resposta. Amb el rellotge i el control a favor, el MoraBanc va gaudir d’un darrer tram plàcid, alleujat, amb Pustovyi i Kuric aplicant el toc artístic final. L’Unicaja, amb prou feines, ha tingut esma com per aplicar cosmètica a la desfeta amb les mans de Balcerowski i a l’equip tricolor només li quedava celebrar el que ha de ser un punt d’inflexió.

VESTIDOR

“ME N'ALEGRO MOLT PELS JUGADORS”

JOAN PLAZA. El tècnic del MoraBanc es va mostrar molt satisfet pel triomf i va destacar “l’actitud i el compromís de l’equip”. Plaza va assegurar que “me n’alegro, sobretot, pels jugadors”.
