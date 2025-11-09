RUGBI
Els isards superen Israel per iniciar l’Europeu
Un assaig de Thibaut Trappé al tram final sentencia l’enfrontament
Els isards van arrencar l’Europeu de la Divisió Conference amb una victòria d’alt valor simbòlic i esportiu, a l’Estadi Nacional davant d’Israel (21-10). En un partit molt dur, intens i molt treballat, i amb una defensa que va mostrar un nivell excel·lent, l’equip de Thierry Barbière va saber patir i sostenir el rival en els moments més exigents. Andorra va trobar el premi al tram final amb un assaig decisiu de Thibaut Trappé, cuinat amb talent per Adrià Calvó a set minuts del final, quan el marcador assenyalava un ajustat 14 a 10. El treball col·lectiu i la solidesa al contacte van ser clau per mantenir a ratlla un conjunt israelià poderós físicament i molt directe en atac. El proper partit serà el 14 de març a Xipre.
Més enllà de l’aspecte esportiu, la tarda va transcórrer amb total normalitat, sense incidents ni protestes, malgrat les mesures de seguretat especials. En el descans, l’Estadi Nacional va viure un emotiu homenatge als recordats Bernard Calvel i Felip Garriga, figures històriques del rugbi andorrà i que van tenir un paper cabdal en el creixement de l’esport de l’oval al país.