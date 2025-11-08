Rugbi
El VPC femení s’imposa a l’INEFC Lleida a Ordino
L’equip andorrà manté la seva posició a la part alta de la classificació després d’un partit intens i molt físic
El camp d’Ordino ha estat avui l’escenari d’una nova victòria del sènior femení del VPC Andorra, que ha superat l’INEFC Lleida en un enfrontament marcat per la intensitat i el físic. El club ha explicat que les jugadores andorranes van mostrar un joc sòlid i disciplinat, trencant amb decisió la línia rival. La concentració i ritme de joc van permetre controlar el partit i mantenir-se en la lluita pels primers llocs de la classificació, segons van afegir.
Malgrat el bon nivell del conjunt visitant, la solidesa defensiva i la pressió constant del VPC van ser determinants per segellar una victòria que consolida la candidatura als llocs capdavanters de la lliga.