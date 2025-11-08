ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig decideix desvincular-se de la FAE
L’esquiador aposta per continuar amb l’equip tècnic de confiança
L’esquiador paralpí Roger Puig ha decidit desvincular-se del programa d’entrenament i competició de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) per continuar treballant amb el seu equip tècnic de confiança. Després d’una reunió amb la federació, les dues parts han arribat a un acord per seguir camins separats, tot mantenint una relació cordial.
“Ha optat per entrenar amb un equip tècnic que no s’ajustava al projecte que li havíem presentat”
El director esportiu de la secció d’alpí, Roger Vidosa, va explicar que la FAE havia proposat un programa adaptat al seu calendari, però que Puig “ha optat per entrenar amb un staff tècnic que no s’ajusta al projecte que li havíem presentat”. D’aquesta manera, l’esquiador competirà ara fora de l’àmbit de la FAE. “Sempre li hem donat el servei necessari per a la seva progressió i ara no podem fer altra cosa que respectar que ell vulgui agafar un altre camí, encara que això impliqui que a partir d’ara no formi part de la família FAE”, va afegir Vidosa. Per la seva banda, Puig va expressar el “profund agraïment” per la col·laboració rebuda i va reconèixer que la decisió “no ha estat fàcil”. L’objectiu del canvi, segons l’esportista, és “assegurar les millors condicions possibles de preparació amb vista als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina del 2026”.