Bàsquet
El MoraBanc ressorgeix de la millor forma i escombra l'Unicaja (98-74)
L'equip tricolor completa un partit sensacional i suma la segona victòria de la temporada
En un exercici d'orgull, d'encert, d'intensitat i de saber llegir el context, el MoraBanc Andorra s'ha regalat la segona victòria de la temporada en un partit brillant i reivindicatiu. El conjunt de Joan Plaza ha desmuntat l'Unicaja amb una celebrada exhibició, del tot terapèutica i amb uns esplèndids Okoye (17), Pustovyi (16) i Evans (12) que ha mostrat la seva versió més demanada (98-74).
El partit s'ha presentat amb un intercanvi de cops entre Okoye i Duarte, amb vuit i nou punts signats per barba respectivament, en els primers quatre minuts, una ràfega que ha permès el MoraBanc sortir amb un 14-10 i un to per a l'esperança. Pustovyi ha començat també afilat amb sis punts, però amb dues faltes ben d'hora a les espatlles, el que ha permès més minuts i protagonisme per Guerrero abans de la primera aturada. Pons també ha tret el fusell i l'equip tricolor, ben endollat, ha marxat amb un inopinat +15 (29-14) a falta de 1'57" pel final del primer quart.
El grup de Plaza ha seguit collant Unicaja, mostrant-se encertat en el tir -set triples-, guanyant el rebot, emmanillant l'equip malagueny i movent ràpid la bola per arribar a un +16 (35-19) tan merescut com sorprenent. Unicaja i Webb han signat una sortida de 2 a 10 de parcial al segon quart però el MoraBanc no ha semblat aquest cop caure en el parany i ha gestionat el tram amb solidesa i serenor, tot i atacar amb menys fluidesa. Okoye, Evans i McKoy han afegit punts per espolsar-se l'aportació de Duarte, pal de paller d'Unicaja en l'anotació, i per marxar a vestidors per recuperar l'espectacular +16 (57-41) i un sensacional 9 de 13 en triples.
En la tornada de vestidors, el MoraBanc ha sortit decidit a demostrar que res no havia estat un miratge i Evans, amb cinc punts consecutius ha presentat ja les credencials (64-46) per donar continuitat a l'onada que s'estava emportant un Unicaja encongit i sense més resposta que Duarte, Perry i Webb. Entrats en el coixí del +20 (69-49) el MoraBanc, fins i tot, s'ha agradat per esvaïr dubtes, espantar molts fantasmes i per confirmar a jugadors que necessitaven carregar-se d'autoestima com Guerrero, Evans i Pustovyi (79-56).
Amb el control del rellotge i de la situació, l'equip tricolor ha sabut gaudir del moment durant el darrer tram -amb un Pustovyi que no volia que acabés l'enfrontament- i l'Unicaja, amb prou feines, ha tingut esma com per aplicar cosmètica a la seva desfeta de les mans de Balcerowski. La propera jornada, el proper dissabte a les 21.00h, el MoraBanc buscarà el tercer triomf del curs i el primer fora de casa a la pista del San Pablo Burgos.
FITXA TÈCNICA
MORABANC, 98: Evans (12), Best (0), Okoye (17), Pons (6) i Pustovyi (16) -cinc inicial-; Kuric (11), Rafa Luz (6), Guerrero (11), Ortega (4), Udeze (4), McKoy (11) i Bassas (-)
UNICAJA, 74: K. Perry (8), Duarte (17), Webb (10), T.Pérez (3) i Balcerowski (12) -cinc inicial-; A. Díaz (7), Barreiro (5), Kalinoski (3), Castañeda (0), Sulejmanovic (3), K. Tillie (2) i Djedovic (4)
PARCIALS: 35-19 (10’); 57-41 (20’); 79-56 (30’), 98-74 (40’)
ÀRBITRES: Benjamín Jiménez, Sergio Manuel i Andrés Fernández.
ELIMINATS: No n’hi va haver.
PISTA: Pavelló Toni Martí, amb 3.445 espectadors.