Futbol
L’FC Andorra regala dos punts a Osca
Els tricolors guanyaven 0-2 a El Alcoraz i s’han desfet a la segona meitat fins a acabar demanant l’hora
L’FC Andorra ha empatat 2-2 a El Alcoraz en un duel en què ha desaprofitat haver-se situat 0-2 davant de l’Osca. La magnífica primera meitat tricolor amb gols de Minsu i Villahermosa s’ha vist totalment embrutada pel segon temps dels d’Ibai Gómez, que han vist com el conjunt aragonès els ha acabat igualant el duel, i gràcies, perquè si alguna cosa ha esta més a prop al final ha estat el 3-2 que no pas el 2-3. En total, sis partits ja sense vèncer, en una mala dinàmica que s’està allargant ja massa.
Ja des d’un bon inici s’ha notat que era el dia, amb un Andorra molt incisiu que ha tingut la primera abans fins i tot d’arribar al segon 30 de joc. Els tricolors generaven molt futbol i també arribades, però faltava fer-la entrar. De fet, la triple ocasió claríssima al minut 14 que no ha acabat en gol, segur que ha fet pensar a més d’un que la sequera seguiria, però ni molt menys, perquè en una segona jugada després d’un córner mal executat, Minsu ha enviat un míssil a l’escaire per obrir el marcador a la mitja hora de joc. L’Osca semblava un equip sense ànima i perdut, davant d’uns tricolors que estaven quallat un partit perfecte, i que han ampliat la diferència amb el 2-0 de Villahermosa després de que el migcampista recuperés una pilota en la pressió. Dels locals, pràcticament res en els primers 45 minuts fins que al temps afegit s’han animat amb un parell d’ocasions.
A la represa, l’Osca ha sortit millor (pitjor hagués estat complicat), però amb més run run que no pas amb ocasions de veritat, més enllà del cop de cap de Kortajarena als deu minuts, i una altra a boca de canó d’Enrich que ha atrapat Owono. Els locals han començat a collar davant d’uns tricolors que no acabaven de tancar, del tot, el partit, i no per falta d’arribades i aproximacions, com un corner d’Olabarrieta que a punt ha estat de convertir-se en gol olímpic, o una altra finalització de l’extrem alt que ha marxat massa alta. El gol de Pulido a falta d’un quart d’hora (prèvia revisió del VAR durant una bona estona), ha esperonat els locals, que han vist que sumar alguna cosa era ben factible. I, com el que no vol la cosa, pocs minuts després, Sielva ha fet l’empat després d’un penal de Villahermosa. Ibai ha cremat naus en busca de tornar a posar a l’equip per davant, però els tricolors s’han hagut de conformar amb un empat amb regust a derrota. I encara gràcies que només amb regust, perquè a l’última jugada del partit, els aragonesos han enviat un córner directe al travesser que hagués suposat el 3-2.
L’FC Andorra afrontarà el segon duel seguit a domicili dissabte vinent a Albacete.