FUTBOL
L’FC Andorra busca llum a El Alcoraz
L’equip tricolor, amb el suport de 200 aficionats, repta (16.15 h) un també necessitat Osca
Hi ha moments a la temporada que pesen més que d’altres, jornades que demanen una resposta de caràcter i convicció. Per a l’FC Andorra, el partit d’avui (16.15 h) a El Alcoraz és un d’aquells duels en què cal refermar el camí. Després de cinc jornades sense conèixer la victòria i només dos punts sumats dels darrers 15, l’equip tricolor buscarà a Osca un triomf que converteixi les bones sensacions en resultats reals.
L’escenari no és senzill. L’Osca també arriba necessitat i amb la pressió de la seva gent, però l’Andorra afronta el repte amb un convenciment intacte. “El que hem de fer és ser a fora el que ja som a casa”, va insistir Ibai Gómez, satisfet amb la solidesa mostrada a Encamp però exigent amb el rendiment a domicili. El tècnic va defensar que el seu equip està creixent, tot i que “ens estan fent més gols dels que realment ens generen”, i va refermar que la clau és mantenir la calma i persistir: “Quan arribem tantes vegades a porteria, tard o d’hora les pilotes entraran.” En l’àmbit tàctic, Ibai té clara la lectura: a la Segona Divisió, afirma, els rivals “que juguen més oberts ens permeten fer més mal”. L’entrenador tricolor va explicar que creu que l’equip sabrà aprofitar els espais quan l’Osca proposi i, alhora, ser més fi en l’últim terç del camp quan els partits es tanquen. “És una categoria imprevisible, però tenim les capacitats per fer mal quan hi ha espais i per créixer en el joc reduït”, va reflexionar. L’entrenador de l’FC Andorra, que torna a tenir tota la plantilla disponible, va apuntar que “l’equip està millor que fa un mes” i que el creixement depèn de controlar millor els moments mentals dels partits: “A vegades no és una qüestió tàctica, sinó de cap. Quan cometem un error, ens afecta massa i hem d’aprendre a girar full més de pressa. Hem d’intentar ser cada cop més precisos i trobar les eines que ens permetin tenir més claredat als darrers metres”, va exposar. L’Andorra estarà abrigat a Osca per l’escalf i el suport de 200 aficionats, que es desplaçaran en autocar i vehicles particulars.