ESQUÍ ALPÍ
Els treballs de l’Estadi Creand, a la recta final
Els treballs de millora de l’Estadi Creand Eslàlom, al sector Soldeu de Grandvalira, afronten la recta final i es preveu que acabin la setmana vinent. Durant l’estiu s’ha allargat el traçat per la part alta per buscar zones de menys pendent, s’ha ampliat el teleesquí amb tres pilones més, s’han instal·lat nous canons de neu i s’ha condicionat un túnel per permetre el pas de la pista Os.
S’han dut a terme sota un estricte control ambiental
El director tècnic de neu de Setap365, Nicolas Fornes, ha destacat que el projecte s’ha desenvolupat sota un estricte control ambiental i de restauració paisatgística. El gerent de la FAE, Carles Visa, ha valorat positivament les millores, que “donen més autonomia i seguretat als entrenaments”. En total, s’han replantat pins i s’ha revegetat la zona per garantir la sostenibilitat de l’entorn.