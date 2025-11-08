RUGBI
Carta del Moviment per Palestina a l’Andorra-Israel
El col·lectiu Moviment per Palestina va fer pública una carta oberta adreçada als jugadors del partit de rugbi que disputen avui a les 17.00 hores Andorra i Israel a l’Estadi Nacional i a la ciutadania andorrana, en què expressa la “indignació per l’actuació d’Israel envers el poble palestí”. En el text, la plataforma diferencia “el govern sionista de Netanyahu i els seus ministres d’extrema dreta” del poble israelià i assegura que no pretén “pertorbar el partit ni espatllar la festa del rugbi”, celebrant-se en memòria de l’exseleccionador Bernard Calvel. Tot i això, fa una crida a la “reflexió i sensibilització” sobre el conflicte a l’Orient Mitjà. El col·lectiu apel·la els jugadors israelians a defensar “la justícia i la convivència amb els germans palestins” i recorda que “la pau no és només absència de guerra, sinó presència de justícia”. La carta, assegura, té l’objectiu de promoure un debat pacífic sobre la situació a Gaza.