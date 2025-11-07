FUTBOL
Prop de 200 aficionats de l’FC Andorra aniran a Osca
L’FC Andorra viurà demà el primer desplaçament organitzat de la temporada, coincidint amb la visita a l’Osca, el rival geogràficament més proper del curs. El club ha aprofitat aquesta circumstància per facilitar la presència de seguidors tricolors a El Alcoraz, en un viatge que ha despertat una notable resposta entre l’afició. Així, prop de 200 aficionats tricolors acompanyaran l’equip d’Ibai Gómez, dels quals una cinquantena viatjaran en un autocar organitzat pel club, mentre que la resta ho faran en vehicles particulars. A més, el club ha destinat un centenar d’entrades de cortesia per completar la part de la graderia visitant. Amb l’equip buscant retrobar-se amb la victòria a la lliga després del sotrac de resultats i dos punts sumats dels darrers 15, l’afició tricolor es voldrà fer sentir a Osca i donar suport a l’FC Andorra a El Alcoraz.