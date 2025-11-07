FUTBOL

El Pas de la Casa, al límit

El termini per presentar recurs al comitè d’apel·lació per l’expulsió de la lliga acaba avui per al club encampadà

El Pas va jugar el darrer partit contra la UE Santa Coloma.

El Pas va jugar el darrer partit contra la UE Santa Coloma.FAF

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez

Creat:

Actualitzat:

Dia clau per al Pas de la Casa, que esgota avui el termini per presentar recurs davant el comitè d’apel·lació de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), després de l’expulsió de la Lliga Multisegur Assegurances. El club encampadà, immers en un autèntic laberint administratiu i esportiu, manté l’esperança de trobar una escletxa que permeti revertir la sanció i evitar el descens automàtic a la Lliga Grup Pirineu.

Després de la decisió adoptada dimarts pel comitè de competició, que va qualificar de falta molt greu el fet de no disposar de les 16 fitxes mínimes exigides per reglament, el Pas disposava de tres dies hàbils per presentar al·legacions. Ahir a la tarda, fonts pròximes al club asseguraven que s’estava valorant recórrer formalment abans que finalitzi el termini, confiant que el comitè d’apel·lació pugui revisar el cas i considerar circumstàncies excepcionals que evitin el final que ja sembla inevitable. La situació esportiva, però, s’ha complicat encara més. A la ferida oberta del primer equip s’hi va sumar ahir la del Pas de la Casa femení, que està condemnat també a l’expulsió després de no presentar-se al partit previst davant el Carroi i sumar la segona incompareixença. L’equip disposava de cinc llicències validades, el mínim necessari per competir, però restaven encara pendents de pagament i en no efectuar-se abans de l’hora del duel, el Carroi el guanyarà als despatxos per 0 a 3, fet que suposarà l’exclusió del campionat del Pas de la Casa femení.

Canvis al reglament

El cas del Pas de la Casa ha sacsejat la competició domèstica i ha posat en evidència els buits administratius que poden afectar els clubs més modestos. Davant d’aquesta situació, la FAF ja treballa en una revisió profunda del reglament de llicències i control econòmic dels equips. En principi, la federació vol que, a partir de la pròxima temporada, el mínim per ser inscrit i poder competir serà de 16 fitxes validades i registrades abans de l’inici de la lliga, una mesura que vol garantir la seguretat esportiva i evitar episodis com l’actual. Avui pot ser el darrer capítol d’un projecte que va néixer amb ambició i s’apaga entre despatxos i sancions.

FESTIVAL DE GOLS EN EL TRIOMF DE L'FC ORDINO DAVANT LA PENYA

L’FC Ordino va sumar la primera victòria de la temporada en un partit vibrant davant la Penya Encarnada (3-4), que va servir per tancar la segona jornada de la Lliga Multisegur. Els ordinencs van signar un duel d’alts i baixos, amb dos gols de Borja Morales, un d’Hugo Neves i el definitiu de Rodrigo Vaz al minut 89, que va decantar la balança. Tot i la reacció local, amb un hat-trick d’Ignacio Pinilla, l’Ordino va resistir i va aconseguir tres punts d’or que li permeten estrenar el caseller de triomfs i sortir de la zona de descens de la classificació.
El president de la FAF, Fèlix Álvarez.

El president de la FAF, Fèlix Álvarez.Fernando Galindo

LA FAF ESTUDIA INCORPORAR EL VAR A LA LLIGA MULTISEGUR

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) estudia la possible implantació del VAR a la Lliga Multisegur Assegurances, segons va confirmar el president, Fèlix Álvarez, al programa Avui serà un bon dia, d’RTVA. El màxim dirigent federatiu va explicar que ja disposen d’un pressupost i que “ara s’estudia si en l’àmbit de la UEFA es pot obtenir alguna subvenció que ajudi a sufragar el cost”. Tot i que la intenció és que el sistema pugui introduir-se la pròxima temporada, Álvarez va reconèixer que la casuística de la lliga andorrana en complica l’estudi. Els partits de la competició es disputen en tres escenaris diferents –l’Estadi Nacional, la Borda Mateu i el nou Estadi de la FAF a Encamp–, fet que planteja dubtes sobre com es podria implementar el sistema de videoarbitratge perquè tingués un correcte funcionament tècnic i logístic a tots tres camps. La FAF valora, així, opcions que permetin adaptar un model simplificat de videoarbitratge al context nacional i, d’altra banda, també vol limitar els extracomunitaris al campionat domèstic i fomentar la presència de futbolistes nacionals.
tracking