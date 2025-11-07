FUTBOL
El Pas de la Casa, al límit
El termini per presentar recurs al comitè d’apel·lació per l’expulsió de la lliga acaba avui per al club encampadà
Dia clau per al Pas de la Casa, que esgota avui el termini per presentar recurs davant el comitè d’apel·lació de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), després de l’expulsió de la Lliga Multisegur Assegurances. El club encampadà, immers en un autèntic laberint administratiu i esportiu, manté l’esperança de trobar una escletxa que permeti revertir la sanció i evitar el descens automàtic a la Lliga Grup Pirineu.
Després de la decisió adoptada dimarts pel comitè de competició, que va qualificar de falta molt greu el fet de no disposar de les 16 fitxes mínimes exigides per reglament, el Pas disposava de tres dies hàbils per presentar al·legacions. Ahir a la tarda, fonts pròximes al club asseguraven que s’estava valorant recórrer formalment abans que finalitzi el termini, confiant que el comitè d’apel·lació pugui revisar el cas i considerar circumstàncies excepcionals que evitin el final que ja sembla inevitable. La situació esportiva, però, s’ha complicat encara més. A la ferida oberta del primer equip s’hi va sumar ahir la del Pas de la Casa femení, que està condemnat també a l’expulsió després de no presentar-se al partit previst davant el Carroi i sumar la segona incompareixença. L’equip disposava de cinc llicències validades, el mínim necessari per competir, però restaven encara pendents de pagament i en no efectuar-se abans de l’hora del duel, el Carroi el guanyarà als despatxos per 0 a 3, fet que suposarà l’exclusió del campionat del Pas de la Casa femení.
Canvis al reglament
El cas del Pas de la Casa ha sacsejat la competició domèstica i ha posat en evidència els buits administratius que poden afectar els clubs més modestos. Davant d’aquesta situació, la FAF ja treballa en una revisió profunda del reglament de llicències i control econòmic dels equips. En principi, la federació vol que, a partir de la pròxima temporada, el mínim per ser inscrit i poder competir serà de 16 fitxes validades i registrades abans de l’inici de la lliga, una mesura que vol garantir la seguretat esportiva i evitar episodis com l’actual. Avui pot ser el darrer capítol d’un projecte que va néixer amb ambició i s’apaga entre despatxos i sancions.