ESQUÍ DE FONS
L’equip de fons ultima la preparació a Davos
Irineu Esteve i Gina del Rio faran dobles sessions fins al dia 9
L’equip nacional d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) es troba des de l’1 de novembre passat a Davos (Suïssa), on prepara l’inici de la nova temporada amb unes condicions de neu i temperatura ideals. El conjunt està format per Irineu Esteve i Gina del Rio, acompanyats pel cos tècnic encapçalat per Xabier del Val com a director, Marc Puigsubirà com a entrenador i skiman, i Cristian Zorzi, també skiman. A més, Esteve compta amb el suport del grup Team Aker, amb qui treballa habitualment en el seu programa internacional.
Aprofiten les bones condicions de neu i fred per afinar la posada a punt
Els dos fondistes completen dobles sessions d’entrenament diàries, amb treball específic de matí i tarda, combinant jornades de càrrega i recuperació per assolir el millor estat de forma abans de l’inici de les curses oficials. La preparació inclou exercicis de resistència, tècnica sobre neu i ajustaments del material, aprofitant unes pistes que presenten unes condicions excel·lents per a l’alt rendiment. La concentració a Davos, una de les seus més tradicionals del circuit mundial, permet a l’equip ultimar detalls de la pretemporada amb entrenaments de qualitat en altitud i sota un entorn competitiu d’alt nivell. El grup continuarà treballant fins al 9 de novembre, data prevista per al retorn a Andorra, abans d’encarar el tram final de preparació per a la nova campanya, que s’iniciarà a final de mes amb les primeres proves internacionals. Abans de l’estada a Davos, Esteve va treballar amb el Team Aker i amb sessions de túnel de neu a Torsby (Suècia) i, posteriorment, a cavall entre Andorra i Font Romeu, mentre que Del Rio ve d’una estada a Premanon, del 14 al 21 d’octubre, amb l’equip nacional francès.