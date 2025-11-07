CICLISME
Joguines per quilòmetres tornarà aquest Nadal
La solidaritat tornarà a pedalar per Nadal amb la segona edició de Joguines per quilòmetres, la sortida cicloturista impulsada per l’Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) a benefici de Càritas Andorrana. La cita tindrà lloc el 29 de novembre vinent amb l’objectiu que cap infant es quedi sense joguina durant les festes nadalenques.
L’activitat, oberta a tots els amants de la bicicleta, oferirà dos recorreguts, de 100 i 115 quilòmetres, pensats per compartir esport i solidaritat. Les inscripcions s’obriran el 12 de novembre al web de l’agrupació i per participar-hi només caldrà aportar una joguina nova sense embolicar, que es podrà lliurar al BiciLab o a la seu de la Federació de Ciclisme d’Andorra, al Centre de Tecnificació d’Ordino.