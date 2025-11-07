CURSES DE MUNTANYA
El Festival Comapedrosa obre les inscripcions dilluns
El Mountain Festival Comapedrosa obrirà inscripcions dilluns vinent, 10 de novembre, a través del web oficial skyracecomapedrosa.com, per a l’edició del 2026, que se celebrarà els dies 25 i 26 de juliol a Arinsal. La cita, consolidada com un dels grans referents del trail running, proposarà novament un cap de setmana d’esport, natura i convivència al cor del parc natural comunal de les valls del Comapedrosa, sostre d’Andorra i territori de referència per als amants de la muntanya. El festival mantindrà el seu esperit d’exigència i bellesa natural amb quatre distàncies de trail que travessaran alguns dels indrets més espectaculars del país: la Skyrace Comapedrosa, amb 24 quilòmetres i 2.400 metres de desnivell positiu; la Skyrace Arinsal, de 19 quilòmetres i 1.500 metres positius; la Marathon Comapedrosa, de 36 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell, i la Vertical Comapedrosa, amb un recorregut explosiu de vuit quilòmetres i 1.500 metres positius.
La darrera edició va reunir un miler de corredors entre totes les proves i va tornar a demostrar que és una cita ineludible.