FUTBOL
Sense neguit al vestidor de l’FC Andorra, malgrat la mala dinàmica
Le Normand diu que “no estem preocupats” tot i els cinc partits seguits sense guanyar en lliga
El vestidor de l’FC Andorra no està preocupat malgrat la mala dinàmica de resultats de l’equip, amb cinc partits seguits sense conèixer la victòria en lliga, deixant de banda l’alegria de la Copa. Així ho va defensar ahir el migcampista Théo Le Normand, que va assenyalar que “des de dins no estem preocupats, sí que volem jugar bé i treballem cada setmana per estar millor”, i va agregar que “estem treballant bé cada setmana per fer-ho millor i estem donant el millor que tenim”. Encara en aquest sentit, el futbolista gal va afirmar que “hi ha moments a la temporada en què no ho pots fer tot bé i ara estem en un d’aquests moments”, a més d’afegir que “sé que estem treballant bé i que la victòria no trigarà gaire a arribar”.
Le Normand també va referir-se a la seva temporada en l’àmbit personal i va explicar que “cada cop que entro al camp intento donar-ho tot i ajudar tant com puc l’equip. Intento donar allò que tinc, intensitat, pressió activa i intensa”. A més, sobre la competència al mig del camp i les oportunitats que està tenint, va destacar que està “molt satisfet, tinc minuts per demostrar quin jugador soc”.
Per últim, i sobre el duel de dissabte a Osca a la primera de les dues sortides consecutives, el migcampista va assenyalar que “cada partit és diferent i nosaltres seguim el que ens diu l’staff”, i va cloure que “no hem de perdre la dinàmica, hem d’anar amunt, pressionar i seguir amb el nostre estil de joc. Hem encaixat molt, però també perquè potser no ho hem fet gaire bé, però si ho fem bé i seguim com a l’inici de temporada, serem millors”.