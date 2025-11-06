AUTOMOBILISME
El Ral·li d’Andorra Històric estrena categoria i tindrà uns 50 corredors
La 54a edició del Ral·li d’Andorra Històric, que es disputarà dissabte 15, estrenarà una categoria, la Velocitat Open, amb l’objectiu de donar cabuda als vehicles posteriors a l’any 2000, mentre que la resta de classes (Velocitat, Regularitat i Regularitat Sport) seguiran sent per a cotxes fabricats abans de l’any 2000. La competició té a hores d’ara uns 50 inscrits, superant la xifra de 46 de l’any passat, i les inscripcions encara segueixen obertes fins dilluns.
En l’àmbit esportiu, el ral·li tindrà Andorra la Vella com a epicentre, amb el parc tancat a l’aparcament de Prada Casadet i la sortida a la plaça de la Rotonda de la capital, i en total hi haurà vuit trams cronometrats (quatre de dobles a Ordino, Fontaneda, Canillo i Anyós) amb una setantena de quilòmetres. El vigent campió, Joan Vinyes, no defensarà el títol que va aconseguir l’edició anterior.