Futbol
La FAF estudia incorporar el VAR a la Lliga Multisegur
La intenció és que el sistema pugui introduir-se la propera temporada
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) estudia la possible implantació del VAR a la Lliga Multisegur Assegurances, segons ha confirmat el president Félix Álvarez al programa Avui serà un bon dia de RTVA. El màxim dirigent federatiu ha explicat que ja disposen d’un pressupost i que “ara s’estudia si a nivell de UEFA es pot obtenir alguna subvenció que ajudi a sufragar el cost”. Tot i que la intenció és que el sistema pugui introduir-se la propera temporada, Álvarez reconeix que la casuística de la lliga andorrana en complica l’estudi.
Els partits de la competició es disputen en tres escenaris diferents —l’Estadi Nacional, la Borda Mateu i el nou Estadi de la FAF a Encamp—, fet que planteja dubtes sobre com es podria implementar el sistema de videoarbitratge perquè tingués un correcte funcionament tècnic i logístic a tots tres camps. La FAF valora opcions que permetin adaptar el VAR o un model simplificat de videoarbitratge al context nacional, mantenint la viabilitat econòmica i tècnica del projecte.