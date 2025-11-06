Futbol

La FAF estudia incorporar el VAR a la Lliga Multisegur

La intenció és que el sistema pugui introduir-se la propera temporada

El president de la FAF, Fèlix Álvarez, a la sortida de la reunió de la setmana passada.

El president de la FAF, Fèlix Álvarez, a la sortida de la reunió de la setmana passada.

Ivan Álvarez
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) estudia la possible implantació del VAR a la Lliga Multisegur Assegurances, segons ha confirmat el president Félix Álvarez al programa Avui serà un bon dia de RTVA. El màxim dirigent federatiu ha explicat que ja disposen d’un pressupost i que “ara s’estudia si a nivell de UEFA es pot obtenir alguna subvenció que ajudi a sufragar el cost”. Tot i que la intenció és que el sistema pugui introduir-se la propera temporada, Álvarez reconeix que la casuística de la lliga andorrana en complica l’estudi. 

Els partits de la competició es disputen en tres escenaris diferents —l’Estadi Nacional, la Borda Mateu i el nou Estadi de la FAF a Encamp—, fet que planteja dubtes sobre com es podria implementar el sistema de videoarbitratge perquè tingués un correcte funcionament tècnic i logístic a tots tres camps. La FAF valora opcions que permetin adaptar el VAR o un model simplificat de videoarbitratge al context nacional, mantenint la viabilitat econòmica i tècnica del projecte.

