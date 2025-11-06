POLÍTICA ESPORTIVA
El Consell debatrà dijous vinent la Llei de l’Esport
El ple del Consell General debatrà la setmana vinent la modificació de la Llei de l’Esport. Aquesta setmana van acabar els treballs en comissió, i el canvi de la normativa serà sotmès a votació durant la sessió que hi ha prevista per dijous que ve, a partir de les 9.30 hores.
La modificació de la normativa aprovada el 2018 va ser impulsada pel Govern per fer-la “més moderna i adaptar-la a les necessitats actuals”. Entre els canvis hi ha que qualsevol entitat pugui convertir-se en SAOE (societat anònima amb objecte esportiu), el reconeixement i protecció de l’esport de base, i l’enduriment de les sancions per dopatge.