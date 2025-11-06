FUTBOL
El comitè de competició expulsa el Pas
L’equip encampadà segueix amb només 14 fitxes actives i pot apel·lar fins demà a la tarda
La Lliga Multisegur Assegurances va patir ahir un altre cop a causa de l’expulsió de la competició del Pas de la Casa després del problema amb les fitxes, deixant d’aquesta manera coix el campionat amb nou equips. El comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va reunir-se dimarts al vespre i va adoptar aquesta mesura contra el conjunt encampadà, després que no compti encara amb les 16 fitxes actives que estableix el reglament de la federació, i va qualificar aquest fet com a falta molt greu, decretant així l’exclusió de la lliga i el descens a la Segona Divisió la pròxima temporada.
El Pas de la Casa no va poder disputar el primer partit del curs davant de l’Inter Escaldes en presentar només 11 jugadors (el mínim legal perquè arrenqui un partit és de 13). El següent duel, contra el Carroi, els fronterers van dur 13 futbolistes i el partit es va poder disputar, acabant amb empat sense gols. La federació, però, va entrar d’ofici per l’incompliment de la normativa, i també va impugnar el duel el Carroi, i aquestes reclamacions van desencadenar l’expulsió de l’equip encampadà, suspenent-se així el duel que havia de disputar ahir davant de l’FC Santa Coloma. Ara el Pas de la Casa té fins demà a la tarda per presentar un recurs al comitè d’apel·lació.
L'equip femení pot sumar avui la segona imcompareixença
El Diari va provar de posar-se en contacte amb l’entitat, però la institució no va respondre. Segons havia manifestat anteriorment l’entrenador, Miguel Vulecovich, en declaracions a RTVA, el club estudia emprendre accions legals contra la federació i el Govern.
Els problemes per al Pas de la Casa no acaben aquí, i és que l’equip femení que disputa la lliga va pel mateix camí que el masculí. El conjunt no va presentar-se al primer duel i va guanyar temps al segon, ajornant-lo, però avui té programat un altre duel tot i no tenir cap fitxa activa al lloc web de la federació, i tot apunta que també serà expulsat.