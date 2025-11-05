CICLISME
Sisena posició d’Emili Pérez al ciclocròs de la Garriga
Emili Pérez va finalitzar en sisena posició de la categoria Masters 60 al ciclocròs de la Garriga, corresponent a la Copa Catalana d’aquesta especialitat. El ciclista de l’Andorra Sprint Club va fregar el Top 5 de la seva classe, però finalment va acabar sent sisè després de ser doblat al tram final i quedar a una volta del vencedor a la cursa celebrada a terres catalanes.
Pérez no va ser l’únic representant de l’Andorra Sprint Club, ja que en aquesta mateixa categoria, Bernat del Pino va finalitzar en 14a posició, també a una volta dels vencedors. L’altra representació nacional va arribar en la catgegoria Masters 50, amb la 18a posició de Xavier Alsina, a quatre minuts del vencedor, i el 29è lloc de Joan Delgado, a una volta del triomf.