REPORTATGE
Les xifres no enganyen
Més enllà de resultats i de sensacions, les estadístiques del MoraBanc en aquest inici de temporada només refermen la mala arrencada del conjunt de Joan Plaza.
És evident que el MoraBanc Andorra està tenint més que un mal inici en aquesta arrencada de Lliga ACB, ho diuen els resultats (més enllà de la miraculosa victòria davant del Girona), ho refermen les sensacions i ho acaben de ratificar les dades. Perquè de vegades, les estadístiques no serveixen per explicar l’esport, però en el cas del conjunt de Joan Plaza, l’horrible tram inicial de competició es pot comprendre millor amb els números.
Fent una anàlisi general, el MoraBanc Andorra és l’equip que pitjor defensa de l’ACB, amb una mitjana de 97,4 punts encaixats en cinc duels (traient les dues pròrrogues davant del Girona, la mitjana seria de 93,2 punts, però els tricolors segueixen tenint la pitjor defensa, en aquest cas igualada pel Burgos), una dada que contrasta amb l’atac, amb 79,8 punts per duel, convertint l’equip en el tercer que menys anota. Tot això deixa els homes de Joan Plaza com els que pitjor diferència de punts tenen, amb un -88 després dels cinc partits inicials, lluny dels -62 del Girona, els -60 del Granada o els -33 del Burgos.
Un dels principals problemes en aquest inici de temporada està sent el joc interior i això s’evidencia en el rebot, amb l’equip sent el 15è que menys n’agafa, amb 34,8 per partit, i baixant a l’antepenúltim lloc en el cas de rebots defensius, amb 23,2, amb el que això suposa pel que fa a donar segones oportunitats als rivals. A més, no centrat només en els homes grans, però sí en gran part, el MoraBanc té, a més, el segon pitjor percentatge de la lliga en tirs de dos punts, amb un 44,7%.
Precisament en el tir, els tricolors troben algunes de les poques dades positives en l’àmbit ofensiu, ja que és el tercer millor triplista de l’ACB, amb una mitjana del 37,1%, i també està per damunt de mitja taula en el tir lliure, setè amb un 76,5%. Però la resta de dades en atac no animen gaire, ja que el MoraBanc és l’equip que més pilotes perd, amb una mitjana de 16,6 per duel, i és el 13è equip que millor mou la pilota, amb una mitjana també de 16,6. Per últim, els de Joan Plaza són l’11è conjunt que més recupera la bola, amb una mitjana de 7,2 per matx, i és a l’equador de la taula en els rebots ofensius, novè amb 11,6 per duel. Resumint totes aquestes estadístiques, el MoraBanc és el 15è conjunt millor valorat, amb una mitjana de 81,2 crèdits per duel, per davant de Girona (80,4), Bilbao Basket (76,2) i Coviran Granada (75,6).
No queda tampoc gaire millor l’equip de Joan Plaza quant a estadística avançada, una eina que s’utilitza especialment a l’NBA per ajudar a explicar el joc. Per exemple, els tricolors tenen una ràtio ofensiva (els punts que anota un equip per cada 100 possessions) de 104,2, el 14è de l’ACB, només per davant del Granada (103,8), el Burgos (102,1), el Bilbao Basket (101,8) i el Girona (100), però la ràtio defensiva s’enfila fins a 127,2, sent el pitjor de la lliga amb diferència (el Granada és l’anterior pitjor amb 119,2). I quant a estadística avançada, també sagna que la ràtio de rebots defensius (el percentatge que agafa un equip de tots els possibles) és del 64,8%, sent el tercer per la cua a la taula, i deixant més del 30% de captures en mans dels oponents, amb el que això suposa.