GOLF
Kevin Esteve, a un pas d’accedir al circuit europeu
Kevin Esteve disputarà la fase final de la fase de qualificació del DP World Tour aquest cap de setmana a Tarragona. El golfista va realitzar la setmana passada una excel·lent segona fase al Golf Fontanals, i va aconseguir classificar-se per a l’última prèvia del DP World Tour, el circuit de golf més prestigiós d’Europa, que es farà entre divendres i dimecres vinent a l’Infinitum Golf de Tarragona.
L’exesquiador va superar amb èxit les dues primeres prèvies, i segueix en la lluita per aconseguir el pas al DP World Tour i poder disputar així els tornejos més prestigiosos la temporada vinent. La darrera prèvia, la Final Stage, constarà de sis rondes que es disputaran als camps Hills i Lakes del complex tarragoní, i es posaran en joc uns 25 passis per al circuit europeu, en la que seria una fita històrica per al golf nacional, que tindria per primer cop un representant en aquesta competició.