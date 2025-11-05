FUTBOL
Hongria, Azerbaidjan i Macedònia, rivals de la selecció femenina
El conjunt d’Albert Panadero haurà de fer front a un grup exigent davant de contrincants teòricament força superiors
Hongria, l’Azerbaidjan i Macedònia del Nord seran les rivals de la selecció femenina de futbol al Premundial de l’any vinent. La seu de la UEFA, a Nyon, a Suïssa, va acollir ahir el sorteig de la fase de classificació amb vista al Mundial del 2027, que es jugarà al Brasil, i el combinat que dirigeix Albert Panadero va quedar enquadrat al grup 3 de la Lliga C, en una competició que arrencarà el mes de març vinent. En el cas de la Lliga C, el primer de cada grup es classificarà automàticament per al play-off (repesca) i ascendirà a la Lliga D, mentre que els dos millors segons dels sis grups també aconseguiran classificar-se per a la repesca.
“L’objectiu és mostrar mentalitat competitiva i fer que el grup sigui molt atractiu”
Sobre el sorteig celebrat ahir, el seleccionador nacional, Albert Panadero, va manifestar que “abans del sorteig ja sabíem que nosaltres tenim sempre un grup difícil”, i va agregar que “en aquest cas ens ha tocat Hongria, que és la rival més forta de la Lliga C, i per dir-ho d’alguna manera ens ha tocat el coco del grup”. Sobre la resta dels rivals, el tècnic va afirmar que “l’Azerbaidjan també és un altre rival molt fort, sempre està lluitant per ascendir i és un equip molt interessant i rocós que ens exigirà molt”, mentre que sobre Macedònia va destacar que “està sempre a la Lliga C puntuant a les últimes fases, s’està consolidant i cada vegada fa més passes cap endavant”. Per últim, Panadero va cloure que “hem tingut un any molt bo pel que fa a la competició, venim de fer una Nations League excel·lent”, i va afegir que “l’objectiu en aquesta fase és seguir com a mínim en aquesta línia, mostrar mentalitat competitiva i fer que el grup sigui molt atractiu”.
Els duels es disputaran a les aturades de març, abril i juny.