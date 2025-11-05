RUGBI
Calvó presidirà la federació, amb Flaux de vicepresident
Albert Calvó serà finalment el president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), després que fos l’escollit per encapçalar la llista continuista de l’entitat i ser l’única candidatura presentada dintre del termini, que va finalitzar dilluns a les 23.59 hores. El futur president serà nomenat de manera oficial a l’assemblea prevista per a dijous 13 de novembre vinent.
Tal com estava previst, la candidatura de l’actual junta directiva va ser l’única que va presentar-se, tot i que amb canvi de papers, almenys a les dues posicions inicials, i és que a partir de l’assemblea el president passarà a ser Albert Calvó, fins ara vicepresident de l’entitat, mentre que l’actual màxim dirigent de l’ens, Jean-Marc Flaux, baixarà un esglaó i passarà a ser el vicepresident. Pel que fa a la resta d’homes forts de la junta directiva de la federació, David Ferré seguirà un mandat més com a tresorer de l’entitat, mentre que Felip Gallardo continuarà sent el secretari general de la FAR, tal com fins ara, malgrat la polèmica en relació amb la seva curta etapa com a president del VPC Andorra.