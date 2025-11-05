RUGBI

RUGBI

Calvó presidirà la federació, amb Flaux de vicepresident

Albert Calvó, Jean-Marc Flaux i David Ferré.

Albert Calvó, Jean-Marc Flaux i David Ferré.

Albert Calvó serà finalment el president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), després que fos l’escollit per encapçalar la llista continuista de l’entitat i ser l’única candidatura presentada dintre del termini, que va finalitzar dilluns a les 23.59 hores. El futur president serà nomenat de manera oficial a l’assemblea prevista per a dijous 13 de novembre vinent.

Tal com estava previst, la candidatura de l’actual junta directiva va ser l’única que va presentar-se, tot i que amb canvi de papers, almenys a les dues posicions inicials, i és que a partir de l’assemblea el president passarà a ser Albert Calvó, fins ara vicepresident de l’entitat, mentre que l’actual màxim dirigent de l’ens, Jean-Marc Flaux, baixarà un esglaó i passarà a ser el vicepresident. Pel que fa a la resta d’homes forts de la junta directiva de la federació, David Ferré seguirà un mandat més com a tresorer de l’entitat, mentre que Felip Gallardo continuarà sent el secretari general de la FAR, tal com fins ara, malgrat la polèmica en relació amb la seva curta etapa com a president del VPC Andorra.

