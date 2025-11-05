futbol
Andorra Telecom patrocinarà l'FC Andorra amb 200.000 euros
L'acord és per a dues temporades, i falta establir la visibilitat que tindrà la parapública
Andorra Telecom i l'FC Andorra han signat un acord de patrocini a canvi de 200.000 euros. Segons ha informat el director general de la parapública, Jordi Nadal, aquesta entesa és per a dues temporades (aquesta i la vinent), i el cost total és per aquest període, no per cadascun dels cursos. Totes dues parts han explicat que encara s'està acabant d'estudiar la visibilitat que tindrà l'empresa de telecomunicacions en els diferents suports del club.
Sobre aquest patrocini, Nadal ha manifestat que "estem molt il·lusionats, com a entitat pública recolzem projectes de país i creiem fermament que aquest ho és" a més d'afegir que "el futbol mou a molta gent i entenem que és un projecte ben arrelat". De la seva banda, el president de l'FC Andorra, Ferran Vilaseca, ha destacat que "el país està engrescant amb l'FC Andorra", a més d'afegir que "és una injecció important de diners i estem molt contents".