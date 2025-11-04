AUTOMOBILISME
Smörg, subcampió del Supercars Espanya
El pilot resident J. M. Smörg va proclamar-se subcampió del Supercars Espanya després de l’última prova del certamen, celebrada al circuit Ángel Nieto de Jerez. Compartint volant amb Francisco Javier Macías al BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport, va lluitar pel títol fins a la segona cursa, quan una sortida de pista el va obligar a abandonar, quedant així sense opcions de lluitar pel títol final. Malgrat un hàndicap que penalitzava els BMW, l’equip va aconseguir dues segones posicions a les dues sessions de classificació i un segon lloc a la primera cursa. “Ens hem quedat molt a prop del títol, però així és l’automobilisme”, va admetre Smörg, a més de mostrar-se un pèl decebut, ja que “és una llàstima que la sortida de pista ens hagi costat els punts necessaris per poder concretar el títol”. Per últim, i malgrat tot, va voler destacar que “tot l’equip ha treballat al màxim” i va cloure que “el subcampionat també és un gran resultat”.
Ara el pilot resident, de nacionalitat espanyola, es prepara per a la cita final de l’Iberian Supercars, que es disputarà a Estoril a final de mes.