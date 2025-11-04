BÀSQUET
Sis milions per al pavelló
El Govern hi destinarà tres milions el 2027 i tres més el 2028 per millorar l’eficiència energètica i la generació fotovoltaica
El Govern preveu destinar sis milions d’euros a la reforma del Pavelló Toni Martí durant els exercicis 2027 i 2028, segons es desprèn del projecte de llei del pressupost del 2026, que va entrar fa uns dies a tràmit parlamentari. Concretament, tal com es veu reflectit a l’apartat del ministeri de Territori i Urbanisme, l’executiu hi aportarà tres milions de les arques públiques el 2027 i tres més el 2028 en concepte d’eficiència energètica i generació fotovoltaica, dintre del pla per augmentar l’estalvi energètic als edificis públics i rebaixar el cost en aquest sentit per a les arques de l’Estat.
L’estiu passat també es va millorar tot el sistema d’il·luminació
Caldrà veure, però, si aquestes obres s’acaben executant, i és que en els últims anys s’havien previst ja algunes xifres similars que es van acabar eliminant. Per exemple, la Llei del pressupost del 2024 preveia despeses plurianuals per valor de cinc milions entre el 2025 i el 2027, però l’any següent, a la Llei del pressupost del 2025, es van acabar anul·lant aquestes partides previstes per al 2026 i el 2027. En tot cas, l’objectiu del Govern, com va explicar la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, era que les millores que s’han de fer al Pavelló Toni Martí estiguin enllestides abans del final de la legislatura, el 2027, tot i que els plurianuals proposats al pressupost del 2026 són fins al 2028.
Més millores a l'estiu
Més enllà d’aquestes millores a llarg termini, la voluntat del Govern com a titular de la instal·lació on disputa els partits el MoraBanc Andorra és que l’estiu vinent també hi hagi canvis seguint la línia d’aquest últim estiu, en què l’executiu va destinar prop de 300.000 euros a la substitució de la il·luminació amb la instal·lació de dispositius led. Aquesta reforma, a més de millorar l’eficiència energètica, permet controlar les diferents llums de manera separada i poder generar, així, efectes visuals durant diversos moments del partit com, per exemple, durant les presentacions dels jugadors, els temps morts o els actes publicitaris.
De cara al final d’aquesta temporada, tal com va avançar la ministra Bonell en una compareixença abans de l’inici de la Lliga juntament amb el president del club tricolor, Gorka Aixàs, hi ha la voluntat que es pugui fer el canvi del parquet del recinte situat a la Baixada del Molí, mentre que l’altra actuació que hi ha prevista és que es pugui substituir l’actual sistema de sonorització que té la infraestructura.