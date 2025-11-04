FUTBOL
Hongria, Azerbaidjan i Macedònia, rivals de la selecció femenina
El combinat d'Albert Panadero encetarà el Premundial al març
Hongria, Azerbaidjan i Macedònia del Nord seran les rivals de la selecció femenina de futbol al Premundial de l'any vinent. La seu de la UEFA a Nió ha acollit el sorteig d'aquesta fase de classificació, i el combinat d'Albert Panadero ha quedat enquadrat al grup C de la lliga 3 on es viurà un triple enfrontament inèdit, ja que mai s'ha vist les cares amb aquests equips.
El Premundial arrencarà al març de l'any vinent i també hi haurà aturades a l'abril i el juny, amb dos partits en cada cas. La selecció que acabi primera de grup pujarà a la Lliga B i passarà a la repesca, mentre que les dues millors segones dels sis grups, també disputaran aquesta repesca.