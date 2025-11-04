FUTBOL

Hongria, Azerbaidjan i Macedònia, rivals de la selecció femenina

El combinat d'Albert Panadero encetarà el Premundial al març

La selecció femenina de futbol celebra un gol

La selecció femenina de futbol celebra un gol

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Hongria, Azerbaidjan i Macedònia del Nord seran les rivals de la selecció femenina de futbol al Premundial de l'any vinent. La seu de la UEFA a Nió ha acollit el sorteig d'aquesta fase de classificació, i el combinat d'Albert Panadero ha quedat enquadrat al grup C de la lliga 3 on es viurà un triple enfrontament inèdit, ja que mai s'ha vist les cares amb aquests equips.

El Premundial arrencarà al març de l'any vinent i també hi haurà aturades a l'abril i el juny, amb dos partits en cada cas. La selecció que acabi primera de grup pujarà a la Lliga B i passarà a la repesca, mentre que les dues millors segones dels sis grups, també disputaran aquesta repesca.

