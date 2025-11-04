RUGBI
La federació tindrà una junta continuista
Jean-Marc Flaux deixarà el càrrec i Albert Calvó pot succeir-lo
La Federació Andorrana de Rugbi tindrà una junta continuista amb vista al mandat vinent. A les 23.59 hores d’ahir finalitzava el període per presentar candidatures per a les eleccions que se celebraran durant l’assemblea de dijous dia 13 i, al tancament d’aquesta edició, només s’havia presentat la llista vinculada a la directiva actual, sense que hi hagués prevista cap altra opció alternativa, segons diverses fonts consultades.
Els 'Isards' s'enfrontaran dissabte a Israel a l'Estadi Nacional
El que encara s’ha de veure és qui acabarà encapçalant aquesta junta continuista un cop conegut que l’actual president, Jean-Marc Flaux, no seguirà en el càrrec. Les fonts consultades apunten que el seu substitut serà Albert Calvó, però al tancament d’aquesta edició la llista no s’havia presentat encara de manera formal, i és que la federació té aquesta setmana uns dies complicats per preparar tot el dispositiu en relació amb la visita d’Israel al país per enfrontar-se dissabte als isards a l’Estadi Nacional. La previsió és que bona part dels membres de l’actual directiva, com ara el tresorer, David Ferré, segueixin formant part de la federació en el nou mandat.