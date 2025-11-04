BÀSQUET
El Dixon Sport Academy es proclama campió
El Dixon Sport Academy va proclamar-se campió del torneig Dixon Sport Academy Invitational de bàsquet base, celebrat durant el cap de setmana passat. El conjunt massanenc vinculat al projecte que impulsa l’exjugadora Sheila Dixon i que combina esport i estudis amb vocació internacional, va imposar-se al Bàsquet Sitges a la gran final per 86 a 65. Anteriorment, els massanencs ja havien superat el conjunt català a la fase prèvia per 76 a 72, a més de derrotar el MoraBanc Andorra per 99 a 87. El Dixon serà el representant del país a la Lliga Europea a Roma.