FUTBOL
Sense gol no hi ha paradís
L’FC Andorra signa un partit de convicció sense premi i topa contra la falta d’encert i un Cadis ben ordenat
Hi ha partits que no es perden però que fan mal, sobretot quan la dictadura dels resultats i dels números és tan despietada. L’FC Andorra continua dins d’aquesta paradoxa que el condemna, sobretot a Encamp, la de jugar bé, competir amb personalitat i sortir amb el marcador mut. L’estètica és intacta, la idea ni la convicció no trontollen, però la falta de gol i d’instint sembla esdevenir una malaltia crònica. L’equip d’Ibai Gómez va signar unes taules frustrades, amb dos punts dels últims 15, cinc jornades sense guanyar i més d’un mes i mig sense celebrar a casa (0-0).
Contra el Cadis –l’equip de Garitano va estar abrigat per més de 300 seguidors–, l’Andorra va ser el de sempre, ordenat, pacient, amb control i intencions, però el partit, com tants altres, va acabar tancat en la mateixa gàbia: domini estèril, ocasions esfumades i una sensació de mèrit sense recompensa. L’arrencada va tenir gust d’estudi i prudència, amb els andalusos posant-se de cara mitjançant dues rematades llunyanes de Roger i Suso, simples declaracions d’intencions. A poc a poc, els tricolors van començar a sentir-se còmodes i van trobar en Minsu el pont entre el que s’imagina i el que s’executa. Manu Nieto, sacrificat i esforçat, va fer la feina més invisible: barallar-se amb els centrals, fixar-los, desgastar-los, però massa lluny de l’arc i, a més, faltava companyia, precisió i rematada. La millor ocasió del primer temps va néixer d’una recuperació brillant de Minsu, que va creuar el camp amb determinació fins a quedar-se sol davant Víctor Aznar. El porter va quedar vençut, però Juan Díaz va aparèixer per salvar sota pals i apagar el crit de gol. Una escena repetida: l’Andorra fent-ho tot bé fins al desenllaç. Abans de l’entretemps va treballar Owono, que tornava sota pals, i va mantenir l’equip viu amb una intervenció resolta amb suspens i després que el xut de Tabatadze se li escorregués dels guants i trobés el pal. El 0 a 0 resistia, i el partit reclamava una marxa més. Ibai Gómez la va trobar a la represa, amb un equip més vertical i més ben plantat. Els tricolors van interpretar millor el context, van treure la pilota amb més sentit i van començar a empènyer el duel cap al seu costat. Però l’encert, aquell bé tan escàs, va tornar a donar l’esquena. Jastin, imprevisible i elèctric, va tenir la victòria al peu quan va encarar la meta del Cadis amb una diagonal, però el xut va topar amb el cos i el braç d’Aznar. Poc després, una combinació amb Lautaro va deixar Marc Domènech sol dins l’àrea, però no va aconseguir definir. Els minuts van passar i, amb ells, la fe i els tricolors, entre la bellesa de la proposta i la cruesa del resultat, semblen atrapats en un sospir.
Destacats
ELÈCTRIC
El futbolista més desequilibrant de l’equip. Totes les accions de perill passen per ell.
LE NORMAND
FIABLE
Bon partit del migcampista francès amb pilota i sense. Li va faltar, però, un pèl més de claredat en atac.
OWONO
SEGUR
Va tornar a la titularitat sota pals i les vegades que va haver d’intervenir ho va resoldre. Molt bé amb els peus.