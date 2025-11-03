CICLISME
Oier Lazkano es defensa després de la suspensió
El ciclista resident Oier Lazkano, actualment al Red Bull-BORA-Hansgrohe, va trencar el silenci després de la suspensió provisional per part de l’UCI a causa d’anomalies detectades al seu Passaport Biològic de l’Atleta durant els anys 2022, 2023 i 2024, quan competia amb el Movistar Team. En un comunicat oficial, Lazkano va voler deixar clar que “mai he utilitzat substàncies dopants ni mètodes prohibits” i va reiterar que és “un esportista net i una persona íntegra”. Lazkano va assegurar que ha construït una trajectòria amb “l’esforç, dedicació i respecte als valors del ciclisme i de l’esport net”. Davant la sospita d’irregularitats en els valors hematològics, Lazkano va anunciar que el seu equip mèdic i legal està treballant per demostrar la seva innocència i la completa desvinculació de qualsevol conducta il·lícita. “Defensaré la meva reputació i faré tot el necessari per demostrar la meva innocència”, va afirmar.