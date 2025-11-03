BÀSQUET
El MoraBanc iguala el pitjor inici dels darrers 10 anys
Amb la dura derrota a la pista del Gran Canària dissabte, el MoraBanc Andorra ha igualat el pitjor inici a la Lliga Endesa dels darrers deu anys. El conjunt tricolor presenta un balanç d’una victòria i quatre derrotes, exactament el mateix registre que en les temporades 2021-22, que va acabar amb el descens a la LEB Or, i la 2015-16, la segona del club a l’ACB en l’etapa moderna. En totes tres ocasions, a la cinquena jornada el balanç era d’1-4 i ara, l’equip de Joan Plaza ha de buscar redreçar el rumb aquest dissabte al Pavelló Toni Martí, davant un rival d’alt nivell com l’Unicaja de l’extricolor Ibon Navarro. Una necessitat, la de guanyar, que passa per quelcom més que fer una reflexió conjunta.
A la 21-22, la del descens, i la 15-16 el balanç era el mateix