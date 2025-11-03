HANDBOL
L’HC Serradells perd a la pista del Molins de Rei (30-28)
L’Handbol Club Serradells va caure per 30 a 28 a la pista del Q-Handbol Molins en un partit molt igualat. Els de Martiño Piñeiro van competir fins al final, però no van poder culminar la remuntada, amb la direcció de Pau Pérez, amb set gols, i d’Adrià Pifarré, amb cinc, que van ser dos dels jugadors més destacats del conjunt tricolor. El Serradells és 10è a la classificació de Segona Catalana i rebrà, la propera jornada, La Salle Montcada.