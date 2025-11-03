FUTBOL SALA
L’Enfaf Talent perd el primer partit contra el Terra Negra B
L’equip inclusiu de la FAF, l’Enfaf Talent de futbol sala, va disputar un nou partit de la Lliga Talent davant el Terra Negra B, amb molt bon ambient i aprenentatge col·lectiu. Tot i la superioritat rival (1-8), en aquesta competició no es comptabilitzen els resultats i, per tant, tots van acabar contents. El pròxim partit serà el 15 de novembre a la pista del Sala Vilanova A, una nova oportunitat perquè els tricolors continuïn gaudint de l’esport i del valor de la inclusió.