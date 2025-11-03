HOQUEI PATINS
L’Andorra HC supera el Sant Celoni i es col·loca tercer
L’Andorra Hoquei Club va sumar una nova i valuosa victòria al Pavelló Comunal en imposar-se per 7 a 4 al CP Sant Celoni, en un partit vibrant i ple d’intensitat que consolida l’equip en la part alta de la classificació. Els tricolors, que van signar un dels millors duels de la temporada, són tercers amb 12 punts, només a un del líder. L’equip de David Arellano va dominar des del començament i va marxar al descans amb un 2-1 després de dos gols inicials i un infortuni al límit del primer temps. A la represa, els tricolors van sortir amb força i van ampliar ràpidament l’avantatge fins al 6-2, controlant el joc i mostrant solidesa en totes les línies. Tot i un breu ensurt amb el 6-4 als minuts finals, l’equip va saber reaccionar i tancar el triomf amb el setè gol. Els golejadors van ser Nil Dilme (3), Jorge Rey (2), Pau Palacín (1) i Jan Roca (1), en una actuació col·lectiva que reforça la confiança del conjunt tricolor, que ara visitarà el Lloret.