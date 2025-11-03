RUGBI
Un gran VPC suma el primer triomf a domicili
Els de Dani Raya superen el Poble Nou i ja són segons a la classificació
El VPC Andorra va aconseguir una victòria de gran mèrit a la Mar Bella de Barcelona, el feu del CN Poble Nou (25-30), la primera fora de l’Estadi Nacional i la tercera en quatre partits aquesta temporada. Un triomf treballat que confirma el bon moment de l’equip i que li permet situar-se segon a la Divisió d’Honor B-Grup B, només al darrere del CAU València.
El conjunt tricolor va haver de remar des del principi, després que els locals s’avancessin amb dos cops de càstig transformats per Juan Unghiatti. Però la reacció no es va fer esperar i amb dos assajos d’Erik Fraissinet i un de Marcos Soraire, els de Dani Raya van capgirar el marcador abans del descans. A la segona meitat, Kgoposto Matlena va signar el quart assaig, clau per mantenir l’avantatge en un tram final molt intens. Amb el peu, Mateo Macchi va tornar a ser decisiu, transformant tots els assajos i sumant dos cops de càstig per completar 10 punts personals. Amb aquest resultat, el VPC suma 15 punts, amb un balanç de tres victòries i una derrota, i es consolida entre els equips capdavanters del campionat. L’equip no torna a jugar fins al dia 15, amb la visita del BUC al Nacional.