Fútbol
L'FC Andorra no passa de l'empat davant el Cadis (0-0)
L'equip tricolor, sense encert, ha fet mèrits i ocasions com per haver guanyat el partit
L'FC Andorra no s'ha pogut retrobar amb la victòria a l'Estadi de la FAF i ha signat les taules davant el Cadis en un partit on l'equip tricolor ha fer mèrits com per haver sumat els tres, però que s'ha trobat amb un bon Cadis a nivell defensiu i amb la falta d'encert als darrers metres (0-0). Després d'un inici d'estudi i de dues opcions llunyanes del Cadis, amb xuts de Roger i Suso, l'Andorra s'ha acomodat al context i ha començat a trobar a Minsu per crear veritable perill. En un tram amb poques ocasions i allunyats de la zona d'influència, a l'equip d'Ibai li ha costat trobar el fil de Nieto, qui ha fet una tasca fosca i impagable però gairebé sempre a massa metres de l'àrea i amb molt trànsit pel centre.
Era per les ribes on havia d'avisar l'Andorra i ho ha tornat a fer Minsu, robant una pilota a la zona de tres quarts i després d'una cursa esplèndida s'ha plantat davant de Víctor Aznar i quan semblava que superava al porter del Cadis, el lateral Juan Díaz l'ha tret de sota pals. Abans del descans, Owono, que ha tornat a la titularitat, ha salvat l'opció més clara d'un Cadis que, ja a la segona part, signava el punt amb sang. A la represa, l'FC Andorra ha fet millor lectura i un pas endavant però l'ha tornat a faltar finor i prendre bones decisions als darrers metres per endur-se el partit. Jastin n'ha tingut una immillorable però després d'encarar Víctor Aznar ha estavellat la pilota al cos del porter i poc després, una combinació entre Jastin i Lautaro ha citat Marc Domènech amb el meta de l'equip groc, però el migcampista tricolor no ha sabut definir.
Tot i signar les taules i sumar el quart partit sense guanyar -2 dels darrers 15 punts- el tècnic de l'FC Andorra, Ibai Gómez, ha destacat que "ara m'importen més les sensacions que el resultat" i s'ha mostrat "frustrat i impotent" perquè "no es pot fer res més per guanyar un partit. Estic orgullós de la feina dels jugadors i, un cop més, l'equip ha mostrat una gran personalitat". La propera jornada, l'FC Andorra visitarà l'Alcoraz per enfrontar-se a l'Osca.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 0: Owono, Carrique, Gael Alonso, Bombardó, Imanol; Sergio Molina, Villahermosa, Le Normand; Minsu, Nieto i Olabarrieta.
CADIS, 0: Víctor Aznar, Juan Díaz, Pelayo, Kovacevic, Climent; Diakité, Ortuño, Suso, Tabatadze, Roger i Álvaro García Pascual.
CANVIS: Jastin per Olabarrieta (63’); Lautaro per Nieto (73); M. Domènech per Le Normand (73’); Cerdà per Villahermosa (85’) -FC Andorra-; Ontiveros per Roger (46’); De la Rosa per Tabatadze (46’); Dawda per García Pascual (71’); Efe Aghama per Suso (71’) i Álex Fernández per S. Ortuño (84’) -Cadis-.
GOLS: No n’hi ha hagut.
ÀRBITRE: Miguel González Díaz (Col·legi asturià).
TARGETES: Groga a Carrique, Imanol i Gael Alonso -FC Andorra-; M. Climent i Dawda -Cadis-
ESTADI: Nou Estadi de la FAF, amb 3.320 espectadors.