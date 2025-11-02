FUTBOL
L’FC Andorra busca l’impuls perdut
L’equip tricolor, que no guanya a casa des de fa un mes i mig, rep el Cadis a Encamp
Hi ha partits que arriben amb la càrrega d’una necessitat íntima, d’aquelles que no es diuen en veu alta però que tothom reconeix. El d’avui a Encamp (14.00) és un d’aquests i l’FC Andorra, que no guanya al Nou Estadi de la FAF des de fa més d’un mes i mig, afronta la visita del Cadis com una oportunitat per girar el vent i recuperar el batec que l’havia convertit en un equip valent i alegre. Després d’un tram de lliga amb només un punt sumat dels últims 12 en joc, la classificació a la Copa del Rei ha servit com a respir i com a recordatori que el grup continua viu, compromès i convençut.
El tècnic tricolor, Ibai Gómez, podrà comptar amb tota la plantilla, amb els 26 futbolistes disponibles, “un beneït problema”, com ell mateix va definir, ja que va reconèixer que “és la part més difícil per a un entrenador, deixar-ne tres fora quan tots estan treballant molt bé”. El vestidor sap que la clau per superar el Cadis i retrobar-se amb el triomf passa per mantenir la calma i no caure en l’ansietat del gol. “Les sensacions són bones”, insistia Ibai, “estem millor que en les primeres jornades. Els números ho avalen: arribem més, generem més, però ens falta encert en la finalització”. En aquesta fase del campionat, la convicció pesa tant com els punts. L’entrenador defensa la seva idea, fidel a una identitat que aposta per la possessió, el control i la paciència: “Hem d’atacar amb calma, no accelerar-nos. Quan ho fem massa ràpid, ens tornem vulnerables. Hem de dominar des de la pilota i ser precisos a dalt”. El partit arriba també marcat pel contrast de ritmes en una setmana curta, ja que el Cadis ha disposat de dos dies més de descans –va jugar Copa dimarts–, un detall que Ibai no va ignorar: “Crec que es podria ajustar millor perquè els rivals tinguessin descansos similars. Però nosaltres hem de centrar-nos en el que podem controlar, treballar dia a dia i de la millor manera possible”.
“Els números avalen que arribem més, generem més, però ens falta encert en la finalització”
El Cadis, un històric
Precisament, el Cadis arriba amb la moral reforçada per la Copa i el quart lloc a la classificació, però amb una inèrcia de 5 punts sobre 15 i amb les cames castigades. Gaizka Garitano, vell conegut d’Ibai Gómez –a qui va dirigir en la seva etapa com a jugador–, afronta el duel amb baixes importants a la defensa: Recio, sancionat, i els laterals Iza Carcelén i Caicedo, lesionats. Tot i això, l’entrenador basc va voler destacar la dificultat del repte: “Conec bé l’Ibai, és un gran professional. Està sent un molt bon entrenador i acabarà sent un dels millors. El seu equip juga molt bé, serà un rival complicat”.
“Conec molt bé l’Ibai [Gómez] i serà dels millors. L’Andorra juga molt bé i serà un rival complicat”