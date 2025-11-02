KARATE
Andorra ja suma vuit medalles a l’Europeu
Silvio Moreira es penja l’or i Maria Ubiergo signa una plata i un bronze
La Federació Andorrana de Karate (FandKarate) va tancar una segona jornada molt profitosa al Campionat d’Europa dels Petits Estats, que se celebra a Làrnaca (Xipre), amb tres noves medalles que eleven el total fins a vuit metalls recollits. Silvio Moreira va aconseguir el segon or de la delegació tricolor, i Maria Ubiergo va signar una actuació destacada penjant-se la plata en la categoria absoluta i el bronze en júnior.
Durant la primera jornada, la delegació ja havia recollit cinc metalls
Divendres, la delegació ja havia sumat cinc metalls amb els bronzes de Paulo Domingues –en kata i kumite–, Unai Santos i Inés Chevalier, i amb l’or d’Aina Padilla en kumite -47 kg. A més, Berta Moreno, Andrea i Marc Subirats es van quedar a les portes del podi.
En la jornada d’ahir dissabte, dedicada a la modalitat de kata, Ubiergo va mostrar una gran solidesa en totes les rondes, mentre que Moreira va dominar amb autoritat la seva categoria per assegurar-se el màxim guardó. Amb aquest balanç, un dels millors històricament per al karate del país en un Europeu, Andorra consolida la seva presència entre les delegacions més destacades del campionat.