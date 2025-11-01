FUTBOL
Primeres urgències a Canàries
El MoraBanc viatja al Gran Canaria Arena amb el repte de retrobar-se amb la victòria, en un duel de necessitats
Després de la desfeta a Bilbao, el MoraBanc Andorra arriba a la cinquena jornada de lliga amb una necessitat que ja és més que esportiva, és guanyar per redimir-se, per respirar i per creure. El calendari no concedeix treva i el destí el porta fins al Gran Canaria Arena, una pista que coneix bé, plena de mines i exigència, però també un escenari on l’any passat va sortir victoriós, ja amb Joan Plaza a la banqueta i acabat d’aterrar.
“Som el que som, un país petit i un equip petit, però amb dos collons per tirar endavant, segur”
El conjunt tricolor afronta el duel amb un balanç d’una victòria i tres derrotes, idèntic al del seu rival, el Dreamland Gran Canària. Dos equips que es miren al mirall i veuen la mateixa urgència, la mateixa sensació d’estar relativament millor del que indiquen els números. “Ens agradaria tenir, almenys, una victòria més, és evident, però estem millorant”, admetia Plaza abans de viatjar. Les seves paraules, entre la serenitat i la fermesa, marquen el to d’una setmana en què el treball ha estat la millor teràpia. L’entrenador reconeix que el grup encara busca solidesa, però hi veu creixement. “Som el que som, un país petit, un equip petit, però amb dos collons per tirar endavant.” A Bilbao, el MoraBanc va caure amb estrèpit i Plaza sap que les opcions sempre passen per consolidar els bons trams de joc i controlar el rebot, per tal que la victòria deixi de ser una utopia. El Dreamland Gran Canària no és, però, un rival amable. Dirigit per Jaka Lakovic, és un equip amb experiència i poder físic. L’eslovè va voler advertir els seus homes: “El MoraBanc és un equip molt perillós. Té una gran efectivitat en transició, tiradors com Kuric, Best, Evans o Bassas, i un potencial físic interior amb Pustovyi, Pons i McKoy. Ens espera un partit dur, en què haurem d’estar molt bé per guanyar”. Plaza també sap que aquest tipus de rivals exigeixen una concentració extrema. “Tenen jugadors que podrien estar al Madrid o al Barça. Haurem de fer un partit molt seriós per competir”, va dir. El tècnic reclama una defensa sòlida, poques pèrdues i un atac coherent. “Hem de ser més sòlids en el rebot, més curosos amb la pilota i més consistents en atac. No garanteix guanyar, però t’apropa molt al que busques.” El vestidor, malgrat la pressió, manté el pols i la convicció. “Hi ha jugadors que ens ajudaran més del que ho fan ara i no són gent indolent, només necessiten temps”, va assegurar Plaza. Aquesta fe en el treball i en la constància és, ara mateix, el combustible del projecte i el tècnic recorda sovint que els grans equips no es construeixen amb urgències, sinó amb paciència i coherència.
“Haurem de fer un partit molt seriós per competir i hem de ser més sòlids en el rebot i consistents en atac”
Kuric, 8.000 minuts
El duel tindrà també un accent especial per a Kyle Kuric, que podria assolir els 8.000 minuts a la Lliga Endesa davant el seu antic equip, el Gran Canària. El seu retorn a l’illa afegeix un punt d’emotivitat a una prèvia ja carregada de significat. El MoraBanc busca molt més que una victòria: busca retrobar-se amb la seva essència i demostrar que el seu discurs –el del treball, la resistència i la identitat– pot començar a traduir-se en resultats. “Les paraules són boniques, però cal demostrar-ho a la pista”, va concloure Plaza.
Pustovyi, Bassas, Kuric i Okoye, quatre tricolors amb passat a l'equip canari