FUTBOL

El Pas de la Casa confia a poder reunir els 16 jugadors

El Carroi va impugnar el partit contra el Pas.

El Carroi va impugnar el partit contra el Pas.FAF

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Pas de la Casa manté l’esperança de continuar a la Lliga Multisegur Assegurances mentre treballa per resoldre la seva situació esportiva. Tres jugadors van rebre aquesta setmana l’avís d’Immigració per passar la revisió mèdica, i si les proves són favorables, el club encampadà assolirà el mínim de 16 fitxes que exigeix la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per competir. Paral·lelament, el conjunt encampadà està pendent de la decisió del Comitè de Competició arran de la impugnació presentada pel Carroi i, de moment, tot i que el jutge instructor ja ha fet la proposta de sanció, l’única amonestació aplicada al Pas ha estat per “no disposar d’un entrenador titulat”, mentre la plantilla es prepara amb l’objectiu de guanyar temps i estabilitat per seguir endavant a la Lliga.

Etiquetes:

El club segueix pendent de la decisió de competició

tracking