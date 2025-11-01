FUTBOL
El Pas de la Casa confia a poder reunir els 16 jugadors
El Pas de la Casa manté l’esperança de continuar a la Lliga Multisegur Assegurances mentre treballa per resoldre la seva situació esportiva. Tres jugadors van rebre aquesta setmana l’avís d’Immigració per passar la revisió mèdica, i si les proves són favorables, el club encampadà assolirà el mínim de 16 fitxes que exigeix la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per competir. Paral·lelament, el conjunt encampadà està pendent de la decisió del Comitè de Competició arran de la impugnació presentada pel Carroi i, de moment, tot i que el jutge instructor ja ha fet la proposta de sanció, l’única amonestació aplicada al Pas ha estat per “no disposar d’un entrenador titulat”, mentre la plantilla es prepara amb l’objectiu de guanyar temps i estabilitat per seguir endavant a la Lliga.
El club segueix pendent de la decisió de competició