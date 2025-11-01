Bàsquet
El MoraBanc Andorra encèn totes les alarmes a Gran Canària (102-85)
L'equip tricolor suma la quarta desfeta en cinc partits i demana a crits una sacsejada
La situació del MoraBanc Andorra ja és, sense cap excusa, del tot preocupant. L'equip tricolor, frustrat, sense esma i amb unes sensacions molt perilloses per ser només la cinquena jornada, ha encaixat la quarta derrota del curs i ha caigut amb estrèpit a Gran Canària per 102 a 85. El context demana una sacsejada per molts motius i, sobretot, pel que s'ensuma si no s'apliquen solucions a curt termini. El MoraBanc és la pitjor defensa de la Lliga Endesa i els anunciats brots verds no han semblat aparéixer en cap moment pel recinte de Siete Palmas, que ha tingut a Kyle Kuric (22 punts i MVP del partit) i a Okoye (9 rebots i 15 de valoració) com a dos dels pocs que han pogut salvar l'honor en una desfeta que torna a exhibir totes les costures i una dada terminal: 20 pèrdues de pilota.
El primer quart ja s'ha començat a definir amb un parcial de 8 a 0 de l'equip claretià que l'ha permès espolsar-se la sortida d'Okoye -dos triples-, i posar un 15 a 7 de sortida que s'ha ampliat fins el (+11) 26 a 15, amb el GranCa fent molt de mal a la zona i guanyant en intensitat i en el rebot al conjunt tricolor que, en el primer parcial, ja ha patit fins a set pèrdues de pilota. Un triple de Pons ha maquillat la situació abans de la primera aturada (30-22) però, tot i estar a dins del partit, el MoraBanc necessitava oferir quelcom més per competir i evitar el que semblava clar, que el duel marxaria cap als 90 o 100 punts, amb tot el que això suposava. Tot i la bona irrupció al segon quart i els missatges d'optimisme, sobretot amb el dictat a la pintura d'Udeze, el conjunt canari ha recuperat amb certa facilitat l'avantatge dels +10 (37-27) aplicant-se en el rebot i curtcircuitant qualsevol intent de treure el cap dels tricolors qui, a més, tampoc feia bona selecció de faltes.
El grup de Lakovic, sense cap estridència ha arribat als +13 (42-29) però, just en el moment que saltaven les alarmes, dos triples consecutius -Kuric i McKoy- han rescatat el MoraBanc per, almenys, evitar que el Gran Canària agafés encara més volada. Un rampell que no ha acusat el quadre local que ha començat a enfocar l'anella des del 6.75 amb un Angola entonat -10 punts- i que, a l'entretemps, ha deixat la major distància fins el moment pels canaris (55-42). La tornada de vestidors no ha fet variar les arestes ni la irregularitat que mostrava el conjunt de Joan Plaza, a qui la carta de presentació d'haver rebut 55 punts al descans semblava pesar com una llosa i un parcial de 4 a 0 de sortida ha augmentat la ferida fins els -17 (59-42). Ferit en l'orgull, el MoraBanc ha aplicat un parcial de 0 a 7 -amb feina destacada de Pustovyi i Kuric- que ha obligat Lakovic a refredar el partit (63-56) a falta de poc més de quatre minuts per tancar el tercer quart, però com si semblés seleccionar les acceleracions, el Gran Canària ha tornat a marcar territori i a falta de 1'11" ha apujat el coixí als +17 (76-59) amb una ràfega d'13 a 3 dictada per Tobey i Labeyrie.
El conjunt de Plaza afrontava el quart definitiu hissant la bandera blanca, amb una pantoflada de -19 (79-60) i 16 pilotes perdudes, amb tots els fantasmes del món voltant per la banqueta tricolor i amb un GranCa que jugava a plaer. Per acabar-ho d'adobar, Angola ha tornat a treure el fusell i el conjunt local s'ha enfilat als +24 (89-65) convertint una situació ja del tot feridora amb Kuric i poc més intentant aplicar cosmètica a un partit que se l'ha acabat fent etern al MoraBanc. La propera jornada, dissabte 8, l'equip tricolor rebrà al pavelló Toni Martí l'Unicaja Màlaga d'Ibon Navarro a les 21.00 hores.
FITXA TÈCNICA
GRAN CANÀRIA, 102: Albicy (3), Wong (5), Brussino (11), Labeyrie (10) i Tobey (20) -cinc inicial-; Samar (9), E. Vila (3), Salvó (8), Pelos (3), Kuath (10), Angola (20) i Maniema (0)
MORABANC ANDORRA, 85: Rafa Luz (2), Okoye (10), Kuric (22), McKoy (6) i Pustovyi (8) -cinc inicial-; Evans (6), Best (4), Ortega (2), Udeze (8), Pons (10), Guerrero (4) i Bassas (3)
PARCIALS: 30-22 (10’); 55-42 (20’); 79-60 (30’), 102-85 (40’)
ÀRBITRES: Martín Caballero, Esperanza Mendoza i Fabio Fernández.
ELIMINATS: No n’hi va haver.
PISTA: Gran Canària Arena, amb 6.137 espectadors.