L’FC Andorra espera rival per a la segona ronda

Amb criteri geogràfic, serà un Segona Divisió o un Primera RFEF

Els jugadors celebren un dels gols de Copa.

Els jugadors celebren un dels gols de Copa.

Andorra la Vella

Després d’eliminar el Valle de Egüés a la primera ronda de la Copa del Rei, l’FC Andorra ja espera rival per a la segona eliminatòria, que es definirà sota criteri geogràfic. El conjunt tricolor es creuarà amb un equip de Primera RFEF o bé amb un altre club de Segona Divisió, segons el tall que estableixi la RFEF, i el partit es disputarà al camp de l’equip que surti primer al sorteig.

Superada la cita copera, l’equip d’Ibai Gómez centra ara tots els esforços en la lliga, on aquest dissabte rebrà a Encamp el Cadis CF, un rival situat a la part alta de la classificació. Els andalusos arriben amb 48 hores més de descans, després d’haver jugat el seu partit de Copa dimarts a Múrcia, un factor que podria influir en el desgast físic del conjunt tricolor.

D’altra banda, l’FC Andorra dedicarà el mes de novembre als gossos abandonats i vulnerables, donant suport a l’associació GosSOS dins el projecte Un equip, una comunitat. Owono i Lautaro seran els ambaixadors d’una campanya que promou l’adopció.

