ESQUÍ ALPÍ
La FAE, present a la reunió anual de la federació europea a Sölden
Participa en la trobada continental amb l’adhesió d’Albània i nous projectes per impulsar la formació i la velocitat
La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va estar present a la reunió anual de la Federation of European Ski & Snowboard Associations (FESA), celebrada a Sölden (Àustria) coincidint amb l’inici de la Copa del Món d’esquí alpí. La delegació andorrana va estar formada pel president Pepi Pintat, el vicepresident Patrick Toussaint i el gerent Carles Visa, que van participar en unes jornades clau per al futur de l’esquí europeu.
Durant l’assemblea, la FESA va confirmar la seva expansió estructural i institucional, amb la incorporació d’Albània com a nou membre, fet que eleva a 19 el nombre d’associacions nacionals adherides. En total, 36 delegats de tot Europa van prendre part en la trobada, que va servir per analitzar l’estat actual i les línies estratègiques del futur de l’organisme. La presidenta de la FESA, Roswitha Stadlober, va destacar que “la família europea de l’esquí continua creixent” i que la professionalització iniciada fa dos anys “comença a donar fruits”. Entre els projectes més rellevants s’inclouen la FESA Alpine Speed Academy i la creació dels futurs Campionats Europeus de Salt, iniciatives que busquen potenciar l’esport d’elit i consolidar la cooperació amb la Federació Internacional d’Esquí (FIS). El Management Board va presentar el balanç de la temporada 2024-2025, amb èmfasi en la formació de joves talents i el desenvolupament estructural de l’organisme. La FESA ha reforçat la seva organització interna per afrontar les noves responsabilitats derivades de l’ampliació de projectes i competències.
La FESA consolida la seva expansió amb una vintena de federacions membres
Un dels punts destacats de la reunió anual va ser el nou projecte Erasmus+, un programa destinat a donar suport a la formació d’atletes joves europeus. El març del 2026 es presentarà una nova sol·licitud de finançament a la UE per ampliar la FESA Alpine Speed Academy, amb l’objectiu d’enfortir les disciplines de velocitat entre els joves esquiadors d’arreu del continent.